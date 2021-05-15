Хиштейн: Ни о каком ограничении WhatsApp в России не идет речь
19:00 15.05.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Ограничение работы мессенджера WhatsApp в России после вступления в силу его новой политики конфиденциальности не обсуждается, но эти изменения требуют анализа Роскомнадзора с точки зрения нарушения прав россиян. Об этом в субботу заявил ТАСС глава комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн.
"Ни о каком ограничении WhatsApp в России не идет речь, - заверил Хинштейн. - О блокировке и замедлении WhatsApp сегодня разговор не идет. Разговор идет о том, что нам необходимо проанализировать и оценить те изменения в пользовательское соглашение, которые сейчас в ультимативном порядке предлагаются пользователям".
НОВОСТИ
- 18:45 15.05.2021
- Канадцы не хотят посылать своих спортсменов на Олимпиаду в Токио - опрос
- 18:38 15.05.2021
- Член ОП РФ Разворотнева призвала увеличить суммы компенсаций за снесенные гаражи
- 18:25 15.05.2021
- Сейчас переговоры о прекращении огня в Газе не ведутся - СМИ
- 18:05 15.05.2021
- Египет начал работы по расширению и углублению Суэцкого канала
- 17:05 15.05.2021
- Полиция Парижа разогнала запрещенную пропалестинскую манифестацию
- 16:32 15.05.2021
- Ракета, запущенная из Газы, едва не попала в посольство Австрии в Израиле
- 15:57 15.05.2021
- Андрей Воробьёв посадил деревья на территории будущей школы в Тропарево
- 15:45 15.05.2021
- ХАМАС готов наносить удары по Тель-Авиву в течение полугода
- 15:19 15.05.2021
- Тель-Авив и другие города юга Израиля опять подверглись ракетной атаке из Газы
- 15:07 15.05.2021
- Анатолий Вассерман: необходимо вернуться к советским стандартам пенсионного возраста
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать