Хиштейн: Ни о каком ограничении WhatsApp в России не идет речь

19:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Ограничение работы мессенджера WhatsApp в России после вступления в силу его новой политики конфиденциальности не обсуждается, но эти изменения требуют анализа Роскомнадзора с точки зрения нарушения прав россиян. Об этом в субботу заявил ТАСС глава комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн.

"Ни о каком ограничении WhatsApp в России не идет речь, - заверил Хинштейн. - О блокировке и замедлении WhatsApp сегодня разговор не идет. Разговор идет о том, что нам необходимо проанализировать и оценить те изменения в пользовательское соглашение, которые сейчас в ультимативном порядке предлагаются пользователям".