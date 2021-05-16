На Украину направляется с официальным визитом глава МИД Грузии
12:10 16.05.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
"Вице-премьер Грузии, министр иностранных дел Давид Залкалиани 16-17 мая с официальным визитом отправится в Киев, где проведет двусторонние встречи с представителями законодательной и исполнительной властей Украины. В рамках официального визита речь коснется грузино-украинского стратегического партнерства, разных направлений сотрудничества и перспектив дальнейшего углубления отношений", - сказано в сообщении.
В Киеве Залкалиани также примет участие во встрече глав МИД трех ассоциированных стран с ЕС - Грузии, Молдавии и Украины. Министры обсудят вопросы тесного сотрудничества между странами для ведения политического диалога с Европейским союзом, укрепления экономической и структурной интеграции.
Они также коснутся темы подготовки к будущему саммиту программы "Восточного партнерства". Главы МИД обсудят и вопросы региональной безопасности, и вызовы, добавили в МИД Грузии.
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