На Украину направляется с официальным визитом глава МИД Грузии

12:10 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Вице-премьер Грузии, глава МИД Давид Залкалиани в воскресенье направляется с официальным двухдневным визитом в Киев. Об этом сообщили в пресс-службе грузинского МИД.



"Вице-премьер Грузии, министр иностранных дел Давид Залкалиани 16-17 мая с официальным визитом отправится в Киев, где проведет двусторонние встречи с представителями законодательной и исполнительной властей Украины. В рамках официального визита речь коснется грузино-украинского стратегического партнерства, разных направлений сотрудничества и перспектив дальнейшего углубления отношений", - сказано в сообщении.



В Киеве Залкалиани также примет участие во встрече глав МИД трех ассоциированных стран с ЕС - Грузии, Молдавии и Украины. Министры обсудят вопросы тесного сотрудничества между странами для ведения политического диалога с Европейским союзом, укрепления экономической и структурной интеграции.



Они также коснутся темы подготовки к будущему саммиту программы "Восточного партнерства". Главы МИД обсудят и вопросы региональной безопасности, и вызовы, добавили в МИД Грузии.



