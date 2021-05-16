Постпред Израиля при ООН заявил, что ХАМАС хочет уничтожить правительство еврейского государства
20:00 16.05.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
"ХАМАС добивается уничтожения правительства Израиля и захвата власти на Западном берегу реки Иордан", - сказал Гилад, связав начало обострения ситуации в зоне израильско- палестинского конфликта и перенос выборов в Палестине.
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