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НОВОСТИ

Постпред Израиля при ООН заявил, что ХАМАС хочет уничтожить правительство еврейского государства

20:00 16.05.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Постоянный представитель Израиля при ООН Гилад Эрдан обвинил движение ХАМАС в намерении уничтожить правительство Израиля и захватить власть на Западном берегу реки Иордан. Об этом он заявил в воскресенье на внеочередном заседании Совета Безопасности ООН высокого уровня по палестино-израильскому урегулированию. Встреча проходит по видеосвязи.

"ХАМАС добивается уничтожения правительства Израиля и захвата власти на Западном берегу реки Иордан", - сказал Гилад, связав начало обострения ситуации в зоне израильско- палестинского конфликта и перенос выборов в Палестине.

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