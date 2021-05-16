Постпред Израиля при ООН заявил, что ХАМАС хочет уничтожить правительство еврейского государства

20:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Постоянный представитель Израиля при ООН Гилад Эрдан обвинил движение ХАМАС в намерении уничтожить правительство Израиля и захватить власть на Западном берегу реки Иордан. Об этом он заявил в воскресенье на внеочередном заседании Совета Безопасности ООН высокого уровня по палестино-израильскому урегулированию. Встреча проходит по видеосвязи.



"ХАМАС добивается уничтожения правительства Израиля и захвата власти на Западном берегу реки Иордан", - сказал Гилад, связав начало обострения ситуации в зоне израильско- палестинского конфликта и перенос выборов в Палестине.



