Поручения президента РФ Федеральному Собранию в части региональных бюджетных кредитов оцениваются в 1 трлн руб. - законопроект

07:34 Источник: Интерфакс

Правительство внесло в Госдуму законопроект, который прописывает финансовые параметры предоставления регионам бюджетных кредитов на реализацию инфраструктурных проектов, а также параметры реструктуризации до 2029 г. уже взятых бюджетных кредитов и схему замещения коммерческих кредитов.

Документ (N1171664-7) опубликован в электронной базе данных парламента.

Согласно финансово-экономическому обоснованию к законопроекту, объем бюджетных кредитов на финансовое обеспечение реализации инфраструктурных проектов составит до 500 млрд рублей до 2023 года. Объем бюджетных кредитов в рамках проведения реструктуризации ранее привлеченных регионами бюджетных кредитов до 2029 г. составит 218 млрд рублей. Объем бюджетных кредитов регионам и муниципалитетам для погашения долговых обязательств по государственным (муниципальным) ценным бумагам, а также по коммерческим кредитам в 2021 г. составит до 337 млрд рублей. Общая сумма - 1 трлн 55 млрд рублей.

Согласно поправкам в Бюджетный кодекс (БК), средства на инфраструктурные проекты и на замещение коммерческих кредитов будут представляться за счет уменьшения остатков средств федерального бюджета, образовавшихся на 1 января 2021 года.

Ранее о необходимости данных мер в своем послании Федеральному Собранию 24 апреля заявлял президент РФ.