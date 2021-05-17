Поручения президента РФ Федеральному Собранию в части региональных бюджетных кредитов оцениваются в 1 трлн руб. - законопроект
07:34 17.05.2021 Источник: Интерфакс
Правительство внесло в Госдуму законопроект, который прописывает финансовые параметры предоставления регионам бюджетных кредитов на реализацию инфраструктурных проектов, а также параметры реструктуризации до 2029 г. уже взятых бюджетных кредитов и схему замещения коммерческих кредитов.
Документ (N1171664-7) опубликован в электронной базе данных парламента.
Согласно финансово-экономическому обоснованию к законопроекту, объем бюджетных кредитов на финансовое обеспечение реализации инфраструктурных проектов составит до 500 млрд рублей до 2023 года. Объем бюджетных кредитов в рамках проведения реструктуризации ранее привлеченных регионами бюджетных кредитов до 2029 г. составит 218 млрд рублей. Объем бюджетных кредитов регионам и муниципалитетам для погашения долговых обязательств по государственным (муниципальным) ценным бумагам, а также по коммерческим кредитам в 2021 г. составит до 337 млрд рублей. Общая сумма - 1 трлн 55 млрд рублей.
Согласно поправкам в Бюджетный кодекс (БК), средства на инфраструктурные проекты и на замещение коммерческих кредитов будут представляться за счет уменьшения остатков средств федерального бюджета, образовавшихся на 1 января 2021 года.
Ранее о необходимости данных мер в своем послании Федеральному Собранию 24 апреля заявлял президент РФ.
НОВОСТИ
- 07:24 17.05.2021
- Минсельхоз предупредил о возможном подорожании сахара - "Коммерсант"
- 07:10 17.05.2021
- Украинские силовики семь раз за сутки обстреляли территорию ЛНР, сообщили в республике
- 07:00 17.05.2021
- Срок за незаконное изготовление взрывчатых веществ предложено увеличить вдвое - "Известия"
- 20:00 16.05.2021
- Постпред Израиля при ООН заявил, что ХАМАС хочет уничтожить правительство еврейского государства
- 19:03 16.05.2021
- Летчик-космонавт Романенко прокомментировал планы по отправке космических туристов в 2021 году
- 18:20 16.05.2021
- Компьютерные системы Министерства здравоохранения Ирландии атаковали хакеры - СМИ
- 18:10 16.05.2021
- Генсек ООН считает, что боевые действия между Израилем и Палестиной должны немедленно прекратиться
- 17:20 16.05.2021
- В Сирии началась агитационная кампания кандидатов на выборах президента
- 17:10 16.05.2021
- Израильские самолеты нанесли удар по арсеналам ХАМАС - СМИ
- 16:25 16.05.2021
- В секторе Газа Израиль противостоит организованным террористическим армиям - генерал
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать