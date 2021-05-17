В ВОЗ оценили программу медосмотров в павильонах "Здоровая Москва"
10:23 17.05.2021
Во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) считают московский проект «Здоровая Москва» хорошим примером проведения масштабного скрининга жителей. По словам представителя в России Мелиты Вуйнович, эта программа повышает осведомленность населения о важности и опасности неинфекционных заболеваний, а также о важности ранней диагностики некоторых серьезных болезней, таких, например, как гипертония и диабет. В рамках проекта «Здоровая Москва» горожане могут бесплатно пройти комплексное медицинское обследование (скрининг) в павильонах, установленных в московских парках. «Очень хороший пример Москвы - это организация программы в парках, так как это гарантирует, что вся семья, скорее всего, соберется вместе, что повысит осведомленность всех членов семьи и сообщества в целом о факторах риска неинфекционных заболеваний», - сказала Вуйнович.
По ее словам, лучшими скринингами, рекомендованными ВОЗ, являются, например, скрининг на рак шейки матки, толстой кишки, рак груди. Горожане могут пройти исследования на выявление подобных болезней в рамках проекта «Здоровая Москва».
Отметим, что павильоны «Здоровая Москва» опять начали работать в столице 11 мая, по словам заместителя мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасии Раковой, только за первые три дня в столичных парках медицинское обследование прошли более 7000 москвичей. Павильоны работают каждый день с 8:00 до 20:00 без перерывов, в них установлены электрокардиографы, аппараты УЗИ, спирографы, пульсоксиметры и другое медицинское оборудование, позволяющее пройти большинство обследований программы диспансеризации, а также ряд дополнительных процедур по назначению врача. Также в нынешнем году в этих павильонах можно сделать прививку против COVID-19.
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