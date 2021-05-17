Гейтсу пришлось уйти из совета директоров Microsoft из-за служебного романа - WSJ
12:20 17.05.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Основатель Microsoft Билл Гейтс был вынужден в 2020 году выйти из состава совета директоров этой американской корпорации из- за расследования по обвинению в неподобающих отношениях с одной из сотрудниц. Об этом со ссылкой на собственные источники сообщила в воскресенье вечером газета "Уолл-стрит джорнэл".
Сам Гейтс объяснял этот шаг желанием сосредоточиться на благотворительности. "Я решил уйти из совета директоров в Microsoft и Berkshire Hathaway, чтобы больше времени уделять моим приоритетам, касающимся благотворительности, в том числе в сфере мирового здравоохранения, развития, образования и противодействия изменению климата", - написал он год назад в соцсети LinkedIn.
По данным издания, уход не был добровольным. "Члены совета [директоров] Microsoft решили, что Биллу Гейтсу необходимо выйти из его состава в 2020 году, так как они проводили расследование имевших место ранее романтических отношений миллиардера со служащей Microsoft, признанных неподобающими", - написала газета. Поводом для расследования, к проведению которого была подключена юридическая фирма, стала жалоба сотрудницы корпорации, утверждавшей, что Гейтс в течение нескольких лет поддерживал с ней интимные отношения. Предприниматель заявил о выходе из состава совета директоров Microsoft до завершения разбирательства и принятия решения на этот счет полным составом совета, утверждает издание.
Представитель Гейтса опровергла публикацию. "Были любовные отношения почти 20 лет назад, которые завершились дружеским образом, - заявила она изданию. - Решение о выходе из совета никак не связано с этим делом. На самом деле он еще за несколько лет до того начал проявлять интерес к благотворительной деятельности".
Билл и Мелинда Гейтс состояли в браке 27 лет. О своем решении развестись пара сообщила в начале мая. Этот развод может стать одним из самых дорогих в истории - состояние супругов оценивается в 146 млрд долларов.
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