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Ученикам казанской школы, где произошла стрельба, на 1,5 ч увеличат время сдачи ЕГЭ и ОГЭ

12:32 17.05.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Учащиеся девятых и 11-х классов гимназии № 175 в Казани, где произошла стрельба, предоставят дополнительные 1,5 часа на сдачу ЕГЭ и ОГЭ. Об этом сообщили на аппаратном совещании в мэрии Казани.

"По результатам комиссии учащиеся 9-х классов будут сдавать ОГЭ только по русскому языку, а время экзамена для них увеличено на 1,5 часа. Дополнительное время получат и ученики 11-х классов, продолжительность ЕГЭ для них также увеличена на 1,5 часа", - сказал начальник управления образования города Ирек Ризванов.

Бывший ученик гимназии № 175 в Казани 11 мая устроил стрельбу в учебном заведении. Погибли девять человек, 23 пострадали. Нападавший был задержан и арестован по решению суда.

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