Израильские корабль и БПЛА поразили субмарину ХАМАС в секторе Газа
15:00 17.05.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Корабль ВМС Израиля и армейский беспилотник поразили в понедельник группу боевиков ХАМАС, разворачивавших субмарину на берегу Средиземного моря, сообщила армейская пресс-служба.
"Несколько подозреваемых были замечены у плавательного аппарата, который, предположительно, являлся образцом подводного военно-морского вооружения ХАМАС. Судно доставляли к берегу и, похоже, подозреваемые намеревались направить его для совершения теракта в израильских водах. Военный корабль и армейский БПЛА нанесли удары на берегу по боевикам и единице подводного вооружения с тем, чтобы устранить угрозу", - говорится в заявлении военных.
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