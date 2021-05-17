Путин распорядился подготовить договор о создании объединенной системы ПВО с Таджикистаном
16:12 17.05.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Президент России Владимир Путин издал распоряжение о подготовке и подписании соглашения с Таджикистаном о создании объединенной региональной системы противовоздушной обороны двух стран. Документ был опубликован в понедельник на официальном интернет-портале правовой информации.
"Принять предложение правительства Российской Федерации о подписании соглашения между Российской Федерацией и Республикой Таджикистан о создании Объединенной региональной системы противовоздушной обороны Российской Федерации и Республики Таджикистан", - говорится в документе.
Отмечается, что ответственность за проведение переговоров и подписание договора возложена на Минобороны РФ при участии МИД России.
"Поручить Минобороны России провести с участием МИДа России переговоры с таджикистанской стороной и по достижении договоренности подписать от имени Российской Федерации указанное соглашение, разрешив вносить в его проект, одобренный правительством Российской Федерации, изменения, не имеющие принципиального характера", - сказано в распоряжении.
27 апреля министр обороны РФ Сергей Шойгу сообщил на переговорах с главой военного ведомства Таджикистана Шерали Мирзо в Душанбе, что с целью повышения надежности охраны государственной границы в воздушном пространстве был подготовлен проект соглашения о создании объединенной региональной системы ПВО двух стран.
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