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Лавров на встрече с главами работающих в России французских компаний подтвердил заинтересованность страны в инвестициях

07:56 18.05.2021 Источник: Интерфакс

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в понедельник провел встречу с руководителями французских компаний, работающих в России, и обсудил с ними перспективы делового партнерства двух стран, а также отношения России и ЕС, сообщил МИД РФ.

"В своем выступлении министр подчеркнул, что Франция традиционно является для России важным зарубежным партнером, с которым мы намерены и впредь развивать всесторонние отношения, в том числе в области торгово-экономического сотрудничества. Подтвердил заинтересованность России в привлечении французских инвестиций в отечественную экономику", - говорится в сообщении.

Президент ассоциации "Франко-российская торгово-промышленная палата" Эммануэль Киде подчеркнул, что, несмотря на сложный геополитический контекст и ограничения в связи с пандемией коронавируса в мире, французские предприниматели готовы к тесному сотрудничеству с Россией, включая "и перспективные направления, связанные с внедрением высоких технологий и переводом предприятий на инновационные рельсы развития".

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