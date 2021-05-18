Роскомнадзор пригрозил замедлить в РФ работу Facebook и Youtube
08:23 18.05.2021 Источник: Эхо Москвы
Заместитель председателя комитета Госдумы по информационной политике Андрей Свинцов из ЛДПР сказал радиостанции «Эхо Москвы», что не поддерживает такую меру, но, по его словам, у ведомства нет других инструментов.
«От лица фракции ЛДПР мы не поддерживаем такие мероприятия. Мы считаем, что десятки миллионов наших граждан пользуются и Facebook, и YouTube, и Twitter. Поэтому сейчас, особенно в период, когда еще есть определенные коронавирусные ограничения, и люди получают большой объем информации, конечно, это нежелательно», — сказал депутат.
При этом Свинцов отметил, что Роскомнадзор понять можно. «Он пытается заставить крупнейших игроков соблюдать российское законодательство, и пока другого способа, кроме как ограничение трафика или полная блокировка, к сожалению, у него нет», — пояснил он.
Свинцов не исключил, что Facebook может пойти на диалог с российскими властями.
Накануне в Роскомнадзоре заявили, что Twitter удалил более 90% запрещенной в России информации, поэтому ведомстве решило его не блокировать.
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