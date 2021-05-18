0
0
37
НОВОСТИ

Познер призвал отменить в России мораторий на смертную казнь

09:20 18.05.2021 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"

Владимир Познер призвал отменить мораторий на смертную казнь в России. Телеведущий в эфире своей программы на Первом канале выступил за принятие закона, который полностью отменяет высшую меру наказания.

При этом журналист не пояснил, в чём состоит отличие такого проекта от моратория, который действует сейчас.

Возвращение смертной казни стало активно обсуждаться после трагедии в школе в Казани.

При этом Познер отметил, что людей, совершающих подобные преступления, никакие законы не могут остановить. «Для них смертная казнь абсолютно не является чем-то сдерживающим», — подчеркнул телеведущий. Он также привёл в пример страны, где смертную казнь отменили, однако количество тяжких преступлений там уменьшилось.  Говорит Москва

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

Загрузка...

НОВОСТИ

09:32 18.05.2021
Мэр Владивостока решил уйти в отставку после совета Трутнева
0
9
09:05 18.05.2021
Стоимость нового российского авианосца оценили в полтриллиона рублей
0
79
09:00 18.05.2021
Израильская армия заявила о запуске 90 ракет со стороны сектора Газа за ночь
0
77
08:55 18.05.2021
Немецкие экологи намерены отменить "Северный поток — 2"
0
100
08:45 18.05.2021
Си Цзиньпин и Владимир Путин примут участие в закладке ядерного проекта
0
123
08:35 18.05.2021
Миротвоцы ООН в Ливане усилили патрулирование на границе с Израилем
0
113
08:23 18.05.2021
Роскомнадзор пригрозил замедлить в РФ работу Facebook и Youtube
0
142
08:10 18.05.2021
Армейская авиация привлечена к мониторингу пожарной обстановки в лесах Дальнего Востока
0
134
07:56 18.05.2021
Лавров на встрече с главами работающих в России французских компаний подтвердил заинтересованность страны в инвестициях
0
160
07:45 18.05.2021
Россия сократила вложения в казначейские обязательства минфина США в марте 2021 года на $1,78 млрд
0
165

Возврат к списку