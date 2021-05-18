Познер призвал отменить в России мораторий на смертную казнь

09:20 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"

Владимир Познер призвал отменить мораторий на смертную казнь в России. Телеведущий в эфире своей программы на Первом канале выступил за принятие закона, который полностью отменяет высшую меру наказания.

При этом журналист не пояснил, в чём состоит отличие такого проекта от моратория, который действует сейчас.

Возвращение смертной казни стало активно обсуждаться после трагедии в школе в Казани.

При этом Познер отметил, что людей, совершающих подобные преступления, никакие законы не могут остановить. «Для них смертная казнь абсолютно не является чем-то сдерживающим», — подчеркнул телеведущий. Он также привёл в пример страны, где смертную казнь отменили, однако количество тяжких преступлений там уменьшилось. Говорит Москва