Новая фигура высшего пилотажа "воронка на хвост" позволит Ми-28НМ сбивать самолеты
11:20 18.05.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Уникальная фигура высшего пилотажа "воронка на хвост" и ракеты "воздух - воздух" позволят новейшему вертолету Ми-28НМ атаковать самолеты противника. Об этом сообщил ТАСС главный конструктор программы "Боевые вертолеты" Национального центра вертолетостроения (НЦВ) им. М. Л. Миля и Н. И. Камова (входит в холдинг "Вертолеты России" госкорпорации "Ростех") Виталий Щербина.
"Суть боевого применения заключается в снижении путевой скорости полета вертолета почти до 0 км/ч - в данном положении вертолет сливается с земной поверхностью для радаров истребителей противника. Затем экипаж занимает удобную позицию для атаки ракетами "воздух - воздух" воздушных объектов противника", - сообщил он.
По словам главного конструктора, именно появление эффективного управляемого оружия "воздух - воздух" в составе авиационного комплекса вертолета Ми-28НМ сделало актуальным применение такой фигуры высшего пилотажа, как "воронка на хвост".
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