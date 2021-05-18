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Дизайн мобильного приложения «СберБанк Онлайн» получил серебряную награду ведущей профильной премии A' Design Award & Competition. В нынешнем году в конкурсе в 104 дизайнерских дисциплинах участвовали проекты из 108 стран. У «СберБанк Онлайн» эксперты премии оценили оформление приветственных заставок, анимации при загрузке и открыток, доступных в разделе «Диалоги».

«В работе над «СберБанк Онлайн» мы стремимся к тому, чтобы приложение было не только функциональным, надежным и удобным, но и красивым, - говорит директор дивизиона «Цифровая платформа» Сбербанка Алексей Круглов. - Мы рады, что международное дизайн-сообщество высоко оценило результаты нашей работы в этом направлении».

Пользователи при каждом входе в «СберБанк Онлайн» могут увидеть шедевры из собрания Государственной Третьяковской галереи или работы современных иллюстраторов из набора «2041». Кроме того, в приложении можно создать картинку профиля с помощью конструктора аватаров, выбрав для своего персонажа форму лица, оттенок кожи, цвет глаз, прическу и одежду.