В Пензе по инициативе Сбера появилась названная в честь поэтессы Ларисы Яшиной улица

19:08

В Октябрьском районе Пензы в честь пензенской поэтессы Ларисы Яшиной назвали улицу. Это произошло в рамках проекта Сбера «Во имя женщин» по присвоению улицам имен выдающихся соотечественниц. Пенза стала первым городом, в котором произошло наименование. «Проект «Во имя женщин», запущенный к Международному женскому дню, получил живой отклик и логичное продолжение, - отметил старший вице-президент, директор Департамента маркетинга и коммуникаций Сбербанка Владислав Крейнин. - Мы рады, что регионы активно поддержали нас и нам удалось привлечь внимание к проблеме гендерного неравенства, которое проявляется даже в названиях улиц. Благодаря инициативе Сбера на улицах российских городов появится больше женских имён, а их жители узнают о великих соотечественницах».

Лариса Яшина — советская и российская поэтесса, которая всю жизнь прожила в родном городе Пензе. Инициативу Сбербанка по присвоению новой улице имени Ларисы Яшиной поддержали депутаты Пензенской городской Думы. «Идея увековечить имя Ларисы Яшиной и назвать в ее честь одну из улиц в новом микрорайоне нашла самую широкую поддержку в обществе, - также заявил председатель Законодательного собрания Пензенской области Валерий Лидин. - Это очень важно для пензенцев, которые знают и любят творчество выдающейся поэтессы, а также для подрастающего поколения — как повод гордиться нашими земляками и пример подлинного патриотизма».

«Хочу выразить огромную благодарность за признание заслуг моей мамы перед Пензенской землей правительству области, за такой важный проект — Сбербанку! Надеюсь, что творческое наследие, несущее любовь к родной земле, которое оставила Лариса Яшина, останется в памяти поколений и будет являться гордостью Пензенской земли!» - сказала дочь поэтессы Ларисы Яшиной Яна Загребельная.