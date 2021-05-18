В Пензе по инициативе Сбера появилась названная в честь поэтессы Ларисы Яшиной улица
19:08 18.05.2021
В Октябрьском районе Пензы в честь пензенской поэтессы Ларисы Яшиной назвали улицу. Это произошло в рамках проекта Сбера «Во имя женщин» по присвоению улицам имен выдающихся соотечественниц. Пенза стала первым городом, в котором произошло наименование. «Проект «Во имя женщин», запущенный к Международному женскому дню, получил живой отклик и логичное продолжение, - отметил старший вице-президент, директор Департамента маркетинга и коммуникаций Сбербанка Владислав Крейнин. - Мы рады, что регионы активно поддержали нас и нам удалось привлечь внимание к проблеме гендерного неравенства, которое проявляется даже в названиях улиц. Благодаря инициативе Сбера на улицах российских городов появится больше женских имён, а их жители узнают о великих соотечественницах».
Лариса Яшина — советская и российская поэтесса, которая всю жизнь прожила в родном городе Пензе. Инициативу Сбербанка по присвоению новой улице имени Ларисы Яшиной поддержали депутаты Пензенской городской Думы. «Идея увековечить имя Ларисы Яшиной и назвать в ее честь одну из улиц в новом микрорайоне нашла самую широкую поддержку в обществе, - также заявил председатель Законодательного собрания Пензенской области Валерий Лидин. - Это очень важно для пензенцев, которые знают и любят творчество выдающейся поэтессы, а также для подрастающего поколения — как повод гордиться нашими земляками и пример подлинного патриотизма».
«Хочу выразить огромную благодарность за признание заслуг моей мамы перед Пензенской землей правительству области, за такой важный проект — Сбербанку! Надеюсь, что творческое наследие, несущее любовь к родной земле, которое оставила Лариса Яшина, останется в памяти поколений и будет являться гордостью Пензенской земли!» - сказала дочь поэтессы Ларисы Яшиной Яна Загребельная.
НОВОСТИ
- 20:00 18.05.2021
- Байден заявил Нетаньяху о поддержке прекращения огня, но не просил его об этом - Белый дом
- 19:20 18.05.2021
- SWIFT подтвердил ЦБ отсутствие рисков отключения страны от системы
- 18:40 18.05.2021
- В России с начала года на треть сократилось число поставленных на учет мигрантов - МВД
- 18:00 18.05.2021
- Военнослужащий погиб в Подмосковье при наезде автомобиля "Урал"
- 17:32 18.05.2021
- Японский миллиардер выполнит на МКС 100 заданий, предложенных его подписчиками
- 17:12 18.05.2021
- В расчет инфляции могут включить траты на жилье - СМИ
- 17:00 18.05.2021
- Соглашения по ценам на сахар и масло продлевать не планируется - Минсельхоз
- 16:32 18.05.2021
- Дума запрещает причастным к экстремистским организациям избираться депутатами
- 16:12 18.05.2021
- Северная Македония объявила о высылке российского дипломата - портал
- 16:00 18.05.2021
- Путин наградил орденами Чайку и Беглова
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать