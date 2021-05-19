За последние 12 часов по Израилю выпущено 50 ракет

08:27 Источник: MIGnews

По данным ЦАХАЛ (Армия Обороны Израиля), за последнюю ночь (с 19:00 18 мая до 07:00 19 мая) по Израилю было выпущено 50 ракет из Газы.

Военные сообщают, что по меньшей мере десять ракет приземлились на территории Газы.