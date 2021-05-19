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НОВОСТИ

За последние 12 часов по Израилю выпущено 50 ракет

08:27 19.05.2021 Источник: MIGnews

По данным ЦАХАЛ (Армия Обороны Израиля), за последнюю ночь (с 19:00 18 мая до 07:00 19 мая) по Израилю было выпущено 50 ракет из Газы.

Военные сообщают, что по меньшей мере десять ракет приземлились на территории Газы.

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