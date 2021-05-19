Центральный детский магазин на Лубянке опечатали за нарушения противоэпидемических мер
08:59 19.05.2021 Источник: Эхо Москвы
Центральный детский магазин на Лубянке опечатали за нарушения противоэпидемических мер – так решил Роспотребнадзор.
Он нашел в ЦДМ многочисленные нарушения противоэпидемических мер. Когда магазин возобновит работу, неизвестно.
Двери магазина плотно закрыты, на них печати столичного управления Роспотребнадзора, возле дверей оградительные ленты. Внутри магазина ходят сотрудники, сидит охранник, но никто с улицы попасть туда не может. Многие люди подходили к дверям, дёргали ручки, затем изумлённо отходили в сторону и спрашивали: что случилось? Почему Центральный детский магазин в разгар дня закрыт? Такую картину корреспондент «Эха Москвы» видел сегодня у всех входов. Многие люди приезжали с детьми и не понимали, что происходит.
Немногие знали о причинах закрытия магазина. Большое скопление людей – их по оценкам СМИ было более пяти тысяч человек, которые пришли в в воскресенье взять автографы у актёров фильма «Майор гром: Чумной доктор». Судя по фото и видео в соцсетях, на многих людях не было масок, о социальной дистанции речи не шло.
Одной из посетительниц, которая дозвонилась в магазин на Лубянке, сказали, что он возобновит работу, возможно, через 3 дня, а может и через неделю.
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