Представители Сбера обсудили с депутатами Госдумы тактику борьбы с телефонным мошенничеством

16:36

Межфракционная рабочая группа Госдумы РФ, представители Сбера и Минцифры обсудили идеи изменения законодательства, которые позволят сделать более эффективной борьбу с преступлениями в сфере информационно-коммуникационных технологий. В заседании участвовали зампредседателя правления Сбербанка Станислав Кузнецов, вице-президент, директор Департамента кибербезопасности Сергей Лебедь, вице-президент Анна Попова, заместитель министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Дмитрий Ким, руководитель Межфракционной рабочей группы, председатель Комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн. Они посетили Центр киберзащиты Сбера и узнали как банк, используя технологии искусственного интеллекта, отражает кибератаки в режиме реального времени.

«Телефонное мошенничество, к огромному сожалению, обрело размах национального бедствия: сегодня трудно найти человека, которому бы ни разу не позвонили преступники, - заявил Станислав Кузнецов. - В прошлом году мы в Сбере получили от наших клиентов 3,7 млн жалоб на попытки мошенничества, а общее число подобных звонков по стране в целом превысило 15 миллионов. Мы, со своей стороны, ведём огромную просветительскую работу во всех каналах взаимодействия с клиентами, чтобы люди понимали, в каких случаях они имеют дело с мошенником. И сегодня мы совместно с депутатами и регулятором прорабатываем законодательные меры, которые исключат возможность подмены номера и сведут такой вид мошенничества к нулю».

На заседании обсуждали, в частности, возможность совершенствования ст. 183.1 УК РФ «Незаконные получение и распространение сведений, содержащих банковскую тайну», а также законопроект, направленный на запрет звонков с подменой номера из-за границы и регламентирование VoIP-операторов.

Только в 2020 году мировая экономика в результате кибератак потеряла 3,5 трлн долл., российская — 9,8 млрд руб. (согласно отчету Банка России об операциях без согласия). Особенно острым стал вопрос телефонного мошенничества, в 2017 году его доля в общем объеме мошеннических действий (включая фишинг и СМС-мошенничество) составляла 22%, а в 2020 году — уже 97%. В прошлом году был зафиксирован двукратный рост случаев телефонного мошенничества. Каждый день гражданам России поступает в среднем 100 тыс. звонков от мошенников.