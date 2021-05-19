Координатор «ЛизаАлерт» Олег Леонов: в память о пропавших детях Покрас Лампас нарисует граффити в центре Москвы
18:03 19.05.2021
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Фото пресс-службы отряда «ЛизаАлерт»
Напомним, Международный день пропавших детей отмечается в мире 25 мая. По данным поискового отряда «ЛизаАлерт», в 2020 году в России было зафиксировано более 6500 заявок на поиск детей до 18 лет. Только 5730 детей были найдены живыми. В Международный день пропавших детей отряд «Лиза Алерт» проведет целый ряд акций, посвященных пропавшим детям. 25 мая будет проведена выставка «7», на которой покажут истории потерявшихся от первого лица. Также на бульварах Москвы состоится выставка, демонстрирующая особенности работы «ЛизаАлерт» по поиску людей в природной среде и в городе. А на медиафасаде Останкинской телебашни будут транслировать ролик поисково-спасательного отряда с ориентировками на детей, которые до сих пор не найдены.
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