Ракова рассказала о масштабной перестройке системы онкопомощи Москвы
14:57 20.05.2021
Система онкологической помощи в российской столице перестраивается за счет цифровизации диагностики и внедрения новых подходов при постановке диагнозов. По словам заместителя мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасии Раковой, медики и городские власти переосмысливают и перестраивают все без исключения процессы, связанные с оказанием медпомощи в мегаполисе. «Это и организационные изменения, это изменения функционала, взаимодействия, новое оснащение. Первый шаг – особое внимание мы уделяем диагностике и скринингу москвичей. Мы системно работаем над формированием цифровых инструментов сопровождения больных с хроническими заболеваниями и их диспансерного наблюдения. В первую очередь такие системы заработают на больных, которые имеют предонкологические заболевания. Следующее направление – это верификация диагноза. Самый важный этап с точки зрения скорости, потому что от этого зависят все последующие этапы лечения пациента», – отметила Ракова на Московском международном онкологическом форуме в «Манеже».
Как отмечает заместитель мэра, в скором времени будет действовать единая программа, которая позволит автоматически собирать все медицинские результаты в электронную медкарту, в результате пациенту с онкологическим заболеванием не нужно будет никуда ходить с бумагами. «Врачу это даст возможность в проактивном порядке вызывать пациента на прием для ранней диагностики. Кроме того, без онкоконсилиума выработать наиболее эффективную тактику лечения невозможно. Мы работаем по всем этим направлениям», – сказала Ракова.
Московский онкологический форум пройдет в Манеже 20-21 мая, на него собрались квалифицированные специалисты по онкологии из разных стран мира, представители государственной власти, эксперты. Они обсуждают лучшие международные практики диагностики и лечения онкологических заболеваний и знакомятся с опытом организации системы онкопомощи в Москве.
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