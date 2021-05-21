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Все страны ЕАЭС рано или поздно ощутят на себе санкционное давление - Лукашенко

15:32 21.05.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Все страны Евразийского экономического союза (ЕАЭС) рано или поздно ощутят на себе продуманное санкционное давление, которому подвергаются в том числе Россия и Белоруссия. Об этом заявил в пятницу президент Белоруссии Александр Лукашенко на заседании Высшего Евразийского экономического совета в режиме видеоконференции.

"Вы видите то колоссальное давление, которому подвергается не только Беларусь, также мы являемся свидетелями планомерного продуманного затяжного санкционного прессинга на наши государства и прежде всего на главное наше государство - Россию. - сказал он, - С учетом того, как разворачиваются события, понятно, что в той или иной степени ситуация коснется каждого их нас, здесь только вопрос времени", - сказал Лукашенко.

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