Все страны ЕАЭС рано или поздно ощутят на себе санкционное давление - Лукашенко

15:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Все страны Евразийского экономического союза (ЕАЭС) рано или поздно ощутят на себе продуманное санкционное давление, которому подвергаются в том числе Россия и Белоруссия. Об этом заявил в пятницу президент Белоруссии Александр Лукашенко на заседании Высшего Евразийского экономического совета в режиме видеоконференции.

"Вы видите то колоссальное давление, которому подвергается не только Беларусь, также мы являемся свидетелями планомерного продуманного затяжного санкционного прессинга на наши государства и прежде всего на главное наше государство - Россию. - сказал он, - С учетом того, как разворачиваются события, понятно, что в той или иной степени ситуация коснется каждого их нас, здесь только вопрос времени", - сказал Лукашенко.