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Захарова: Диппредставительства РФ в США работают, несмотря на давление

18:59 21.05.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Российские дипломатические представительства в США продолжают работать в штатном режиме, несмотря на усиливающееся давление американских властей. Об этом говорится в распространенном в пятницу комментарии официального представителя МИД РФ Марии Захаровой.

"Несмотря на постоянно усиливающееся давление американских властей, оставшиеся российские генконсульства в Хьюстоне и Нью-Йорке, а также консульский отдел посольства России в Вашингтоне продолжают работать с полной отдачей без перехода на облегченный режим, как дипмиссия США в Москве, - говорится в комментарии. - Консульское обслуживание будет предоставляться нами в необходимых объемах, независимо от неблагоприятных внешних обстоятельств, пока для этого сохраняется хотя бы малейшая возможность".

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