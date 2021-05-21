Захарова: Диппредставительства РФ в США работают, несмотря на давление
18:59 21.05.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Российские дипломатические представительства в США продолжают работать в штатном режиме, несмотря на усиливающееся давление американских властей. Об этом говорится в распространенном в пятницу комментарии официального представителя МИД РФ Марии Захаровой.
"Несмотря на постоянно усиливающееся давление американских властей, оставшиеся российские генконсульства в Хьюстоне и Нью-Йорке, а также консульский отдел посольства России в Вашингтоне продолжают работать с полной отдачей без перехода на облегченный режим, как дипмиссия США в Москве, - говорится в комментарии. - Консульское обслуживание будет предоставляться нами в необходимых объемах, независимо от неблагоприятных внешних обстоятельств, пока для этого сохраняется хотя бы малейшая возможность".
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