0
0
84
НОВОСТИ

Иран может прекратить 60-процентное обогащение урана

19:20 21.05.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов ожидает, что Тегеран в скором времени может прекратить 60-процентное обогащение урана.

"60-процентное обогащение уже на днях будет, я думаю, прекращено. Очень скоро по ходу переговоров", - сказал он в интервью радиостанции "Эхо Москвы".

Отвечая на вопрос, остается ли Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД) по иранской ядерной программе реальным инструментом контроля, постпред подчеркнул, что лучше этой сделки для стран региона ничего нет. "Эта сделка дает высокую степень гарантии того, что у Ирана нет и не будет ядерного оружия. Иран в рамках этой сделки стал самой проверяемой страной в мире, - пояснил он. - Присутствуют инспектора МАГАТЭ, установлены видеокамеры, идут контакты, проверки, в том числе неожиданные проверки в тех местах, которые Иран не задекларировал, но в отношении которых у агентства появляются сомнения. Это благодаря так называемому дополнительному протоколу, действие которого Иран из-за действий США приостановил 23 февраля".

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

Загрузка...

НОВОСТИ

19:51 21.05.2021
Сбербанк провел дискуссию о поиске зарубежных активов должников на Петербургском международном юридическом форуме
0
26
19:47 21.05.2021
В ОП предложили добавить к нулевой ипотеке для многодетных субсидированный наем жилья
0
25
19:47 21.05.2021
В Болгарии спецслужбы прослушивали оппозиционеров
0
42
19:30 21.05.2021
В Нигерии убит глава "Боко Харам"
0
89
19:25 21.05.2021
Зеленский ввел санкции против российских компаний
0
99
18:59 21.05.2021
Захарова: Диппредставительства РФ в США работают, несмотря на давление
0
127
18:47 21.05.2021
Кириенко вступился за компьютерные игры
0
148
18:38 21.05.2021
В Минтруде России назвал инициативу Романа Романенко заслуживающей внимания
0
146
18:20 21.05.2021
Переговоры по ядерной сделке с Ираном могут завершиться в начале июня
0
182
18:03 21.05.2021
Глава ВОЗ призвал страны G20 поделиться вакциной
0
194

Возврат к списку