Иран может прекратить 60-процентное обогащение урана

19:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов ожидает, что Тегеран в скором времени может прекратить 60-процентное обогащение урана.

"60-процентное обогащение уже на днях будет, я думаю, прекращено. Очень скоро по ходу переговоров", - сказал он в интервью радиостанции "Эхо Москвы".

Отвечая на вопрос, остается ли Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД) по иранской ядерной программе реальным инструментом контроля, постпред подчеркнул, что лучше этой сделки для стран региона ничего нет. "Эта сделка дает высокую степень гарантии того, что у Ирана нет и не будет ядерного оружия. Иран в рамках этой сделки стал самой проверяемой страной в мире, - пояснил он. - Присутствуют инспектора МАГАТЭ, установлены видеокамеры, идут контакты, проверки, в том числе неожиданные проверки в тех местах, которые Иран не задекларировал, но в отношении которых у агентства появляются сомнения. Это благодаря так называемому дополнительному протоколу, действие которого Иран из-за действий США приостановил 23 февраля".