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Байден назвал прямым оскорблением международных норм ситуацию с самолетом Ryanair в Белоруссии

09:20 25.05.2021 Источник: Эхо Москвы

Президент США Джо Байден назвал прямым оскорблением международных норм ситуацию с самолетом Ryanair в Белоруссии. Глава Белого дома поручил своей администрации разработать варианты привлечения к ответственности виновных.

Помощник президента по национальной безопасности Джейк Салливан провел переговоры со Светланой Тихановской, одним из лидеров белорусской оппозиции.  Эхо Москвы

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