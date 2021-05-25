09:20 Источник: Эхо Москвы

Президент США Джо Байден назвал прямым оскорблением международных норм ситуацию с самолетом Ryanair в Белоруссии. Глава Белого дома поручил своей администрации разработать варианты привлечения к ответственности виновных.

Помощник президента по национальной безопасности Джейк Салливан провел переговоры со Светланой Тихановской, одним из лидеров белорусской оппозиции. Эхо Москвы