Клиенты Сбера ко Дню предпринимателя получат специальные предложения

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Ко Дню предпринимателя Сбер и компании его экосистемы предоставляют клиентам скидки, особые условия доступа к бизнес-сервисам и открывают досрочную регистрацию в проекте «СберРядом». «Малый бизнес — это ядро экономики, поэтому мы видим своей ключевой целью поддерживать развитие и успех этого сегмента, - отмечает директор дивизиона «Малый и микро бизнес» Сбербанка Алексей Шашкин. - В Сбере обслуживаются более 2,5 млн малых предприятий, и будучи экосистемой, мы можем предлагать клиентам широчайший спектр продуктов и сервисов, помогающих предпринимателям на всех этапах становления и развития их дела. Все предложения, включенные в наш специальный проект ко Дню предпринимателя, — это полезные инструменты, которые пригодятся любому бизнесмену и позволят снизить издержки и повысить эффективность бизнеса».

До 30 мая на странице Дня предпринимателя пользователи могут оформить подписку сервиса «Работа.ру» со скидкой в 30%. «Деловая среда» с 26 мая по 2 июня предоставляет представителям бизнеса бесплатный доступ на 14 дней к образовательной подписке для старта и развития бизнеса «Деловая среда Премиум», а также скидку в 75% на продление подписки на год. Также предприниматели могут получить скидку на сервис «Моя бухгалтерия Аутсорсинг» от компании «СберРешения» - на первые 5 месяцев 10%, а начиная с 6 месяца — 15%. «СберЛогистика» представляет клиентам Сбера возможность отправить 10 посылок всего по 1 рублю при регистрации на сервисе с 26 мая по 02 июня.

Кроме того, 26 мая предприниматели могут досрочного зарегистрироваться в проекте по поддержке малого бизнеса — «СберРядом». Участвовать в проекте могут компании, пользующиеся услугами эквайринга и имеют расчетный счет в Сбере. Причем клиенты, оплатившие товары или услуги этих компаний картой MasterCard, получат повышенные бонусы «СберСпасибо». Представители малого бизнеса смогут участвовать в проекте, стартующем 10 июня, бесплатно.