Сбер представит прототип беспилотного электромобиля ФЛИП участникам Петербургского международного экономического форума
11:27 27.05.2021
|Фото с сайта www.press.sber.ru
«Электрическая платформа ФЛИПа позволяет снять все ограничения, продиктованные компоновкой стандартных транспортных средств, - говорит исполнительный вице-президент Сбербанка, руководитель блока «Технологии» Давид Рафаловский. - В сочетании с гибкой архитектурой self-driving технологии разработки SberAutoTech, это позволит нам предложить решения для самых разных сфер: грузоперевозки, последняя миля, такси. За этими технологиями - будущее, и мы гордимся тем, что развитие этого направления стало возможным благодаря синергии внутри экосистемы и инженерным решениям SberAutoTech».
Габариты ФЛИПа схожи с габаритами обычного легкового автомобиля (3,62 м на 1,95 м), но внутри на 40% больше пространства, поскольку в конструкции нет элементов, необходимых для машин с двигателем внутреннего сгорания. Сейчас SberAutoTech проводит доводочные тесты прототипа на закрытых территориях, в скором времени ФЛИП покажут участникам Петербургского международного экономического форума 2‒5 июня.
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