Сбер представит прототип беспилотного электромобиля ФЛИП участникам Петербургского международного экономического форума

11:27

Фото с сайта www.press.sber.ru

Входящая в экосистему Сбера компания SberAutoTech представила прототип полностью автономного электрического транспорта собственной разработки под названием ФЛИП. Это полностью беспилотное транспортное средство, которое базируется на электрической платформе собственной разработки компании. Важная особенность системы — компоновка элементов питания, которая позволяет заменить все модули всего за пять минут, что сравнимо с заправкой традиционным топливом стандартного автомобиля. При этом компоновка ФЛИПа позволяет использовать в качестве источников энергии не только электричество, но и газ, и водород.

«Электрическая платформа ФЛИПа позволяет снять все ограничения, продиктованные компоновкой стандартных транспортных средств, - говорит исполнительный вице-президент Сбербанка, руководитель блока «Технологии» Давид Рафаловский. - В сочетании с гибкой архитектурой self-driving технологии разработки SberAutoTech, это позволит нам предложить решения для самых разных сфер: грузоперевозки, последняя миля, такси. За этими технологиями - будущее, и мы гордимся тем, что развитие этого направления стало возможным благодаря синергии внутри экосистемы и инженерным решениям SberAutoTech».

Габариты ФЛИПа схожи с габаритами обычного легкового автомобиля (3,62 м на 1,95 м), но внутри на 40% больше пространства, поскольку в конструкции нет элементов, необходимых для машин с двигателем внутреннего сгорания. Сейчас SberAutoTech проводит доводочные тесты прототипа на закрытых территориях, в скором времени ФЛИП покажут участникам Петербургского международного экономического форума 2‒5 июня.