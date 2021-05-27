0
0
114
НОВОСТИ

Перевод некоторых элементов ЕГЭ в дистанционный формат должен быть обоснован - Кравцов

17:00 27.05.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Перевод некоторых элементов Единого государственного экзамена (ЕГЭ) в дистанционный формат должен быть обоснован, заявил глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов, отвечая на вопрос ТАСС.

"Все новые изменения должны очень внимательно обсуждаться, в том числе если перевод каких-то элементов экзамена на дистанционный [формат], если это обосновано, то это нужно делать, но обсуждая", - сказал Кравцов.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

Загрузка...

НОВОСТИ

18:00 27.05.2021
Водителей электросамокатов предложили обязать использовать защитную амуницию
0
34
17:33 27.05.2021
Председатель «Совета матерей» Буцкая рассказала о двух месяцах работы московской приемной
0
84
17:32 27.05.2021
В Совете матерей призвали не перекладывать ответственность на родителей за трагедию в Казани
0
86
17:12 27.05.2021
Почти 17 млн россиян получили прививку первой дозой вакцины от ковида - Мурашко
0
107
16:32 27.05.2021
Глава Рособрнадзора сообщил, что получил "четверку" на пробном ЕГЭ по русскому языку
0
166
16:12 27.05.2021
В РФ появятся штрафы за необоснованный сбор персональных данных с покупателей - Мишустин
0
201
16:04 27.05.2021
Москва стала одним из мировых лидеров по эффективности борьбы с пандемией
0
180
16:00 27.05.2021
Сообщение о минировании самолета Ryanair отправили после его разворота в Минск - провайдер
0
263
15:32 27.05.2021
Более 40% дорог, зданий в арктической мерзлоте повреждено из-за изменений климата - Козлов
0
263
15:12 27.05.2021
Глава КПРФ поддержал использование труда заключенных на стройках
0
257

Возврат к списку