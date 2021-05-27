Перевод некоторых элементов ЕГЭ в дистанционный формат должен быть обоснован - Кравцов

17:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Перевод некоторых элементов Единого государственного экзамена (ЕГЭ) в дистанционный формат должен быть обоснован, заявил глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов, отвечая на вопрос ТАСС.

"Все новые изменения должны очень внимательно обсуждаться, в том числе если перевод каких-то элементов экзамена на дистанционный [формат], если это обосновано, то это нужно делать, но обсуждая", - сказал Кравцов.