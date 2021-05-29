Илон Маск показал прототип космического корабля Starship SN16
21:00 29.05.2021 Источник: Газета.Ru
Основатель компании Tesla и SpaceX Илон Маск выложил в Twitter фото прототипа нового космического корабля Starship SN16.
Когда именно пройдут его испытания, Маск не уточнил.
После неудачной попытки SpaceX недавно удалось провести успешную посадку прототипа корабля Starship SN15. Корабль поднялся в небо примерно на 10 км, совершил ряд маневров и спустя шесть минут благополучно приземлился на бетонную посадочную площадку.
Во время предыдущих четырех запусков, проходивших в последние месяцы, удавалось достичь почти всех целей, но с мягкой посадкой не складывалось. Как заявили в SpaceX, SN15 имеет усовершенствования в конструкции, авионике, ПО и двигателях.
Задача Starship в будущем — доставлять людей и грузы на Луну, Марс и другие отдаленные пункты назначения.
Ранее Маск, выступая на марафоне «Новое знание», допустил существование внеземной жизни, отметив, что пока инопланетян никто не видел. Газета.Ru
Ship 16 & Booster 2, Starbase Highbay pic.twitter.com/IUuidOw9ym— Elon Musk (@elonmusk) May 28, 2021
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