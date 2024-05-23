Еще 400 украинских солдат пройдут поготовку в Испании
13:10 23.05.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
По его информации, глава ведомства Маргарита Роблес провела разговор со своим украинским коллегой Рустемом Умеровым. Отмечается, что министр «подтвердила предложение Испании провести обучение еще 400 украинских солдат в ответ на просьбу Украины» о срочном повышении базовой подготовки своих военнослужащих.
Ранее около 4 тыс. украинских солдат прошли обучение на территории Испании.
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