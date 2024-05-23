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НОВОСТИ

Еще 400 украинских солдат пройдут поготовку в Испании

13:10 23.05.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Испания подтвердила, что по просьбе Киева дополнительно обучит еще 400 украинских военнослужащих. Об этом говорится в пресс-релизе министерства обороны королевства.

По его информации, глава ведомства Маргарита Роблес провела разговор со своим украинским коллегой Рустемом Умеровым. Отмечается, что министр «подтвердила предложение Испании провести обучение еще 400 украинских солдат в ответ на просьбу Украины» о срочном повышении базовой подготовки своих военнослужащих.

Ранее около 4 тыс. украинских солдат прошли обучение на территории Испании.

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