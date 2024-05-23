На саммите НАТО в Вашингтоне не примут решения о членстве Украины

13:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Саммит НАТО в Вашингтоне, который пройдет 9–11 июля, не примет решения о приглашении Украины в организацию. Об этом заявила постоянный украинский представитель при альянсе Наталья Галибаренко.



«Я могу подтвердить, что в настоящее время в НАТО нет политического консенсуса вокруг приглашения Украины к вступлению в НАТО, когда каждое из 32 государств-членов должно сказать „да“ такому приглашению», — сказала она в интервью агентству Укринформ.



Галибаренко уточнила, что перспектива членства Украины в блоке станет реалистичной после окончания конфликта, поэтому Киев будет подталкивать партнеров к этому шагу.



По мере приближения к новому саммиту НАТО в Вашингтоне в Киеве вновь начинают заявлять о желании получить «хотя бы один конкретный шаг» на пути к членству в организации. Однако генсек альянса Йенс Столтенберг заявлял, что страны-участницы не смогут договориться о приглашении Украины к июлю.





