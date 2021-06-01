Доктор Румянцев назвал дату открытия корпуса ядерной медицины в центре им. Д.Рогачева
18:32 01.06.2021
|Фото Ольги Макаровой
«В корпусе будет специализированное отделение нейроонкологии для пациентов с опухолями головного мозга, специализированная операционная для операций на голове и шее. Кроме того, там будет создан сертифицированный центр клеточных технологий, который позволит тиражировать наши наработки в Российской Федерации», – сообщил доктор Румянцев. Как отмечает доктор, в новом корпусе также будет установлен циклотрон с производством радионуклидов для специальных исследований, например, для позитронно-эмиссионной микроскопии.
Специалисты Центра им. Д. Рогачева организовали лечение детей всей страны по единым стандартизированным протоколам, что позволяет пациентам получать такую же терапию такими же методами, что в Москве.
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