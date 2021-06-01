Доктор Румянцев назвал дату открытия корпуса ядерной медицины в центре им. Д.Рогачева

18:32

Фото Ольги Макаровой

Новый центр ядерной медицины в Москве планируют открыть уже в следующем году, заявил главный детский онколог-гематолог, основатель центра детской гематологии, онкологии и иммунологии им. Д. Рогачева Александр Румянцев. По его словам, сейчас на территории Центра строится корпус ядерной медицины для детей. «Он будет сдан, как мы думаем, 1 июня будущего года. Уже ведутся отделочные работы», – рассказал Румянцев в ходе празднования Дня защиты детей в Центре Д. Рогачева. Напомним, это крупнейший в Европе центр детской гематологии, онкологии и иммунологии, в котором врачи при помощи передовых разработок научились побеждать рак у 90% пациентов.

«В корпусе будет специализированное отделение нейроонкологии для пациентов с опухолями головного мозга, специализированная операционная для операций на голове и шее. Кроме того, там будет создан сертифицированный центр клеточных технологий, который позволит тиражировать наши наработки в Российской Федерации», – сообщил доктор Румянцев. Как отмечает доктор, в новом корпусе также будет установлен циклотрон с производством радионуклидов для специальных исследований, например, для позитронно-эмиссионной микроскопии.

Специалисты Центра им. Д. Рогачева организовали лечение детей всей страны по единым стандартизированным протоколам, что позволяет пациентам получать такую же терапию такими же методами, что в Москве.