Светлана Разворотнева предложила отказаться от ЕГЭ и вернуть традиционные экзамены
18:47 01.06.2021
|Фото Екатерины Бибиковой
Акция в поддержку детей с онкологическими заболеваниями «Коробка храбрости» проводится в Южном административном округе Москвы раз в квартал - горожане, общественники, муниципальные депутаты и депутаты Мосгордумы собирают игрушки, которые затем передают в онкологический центр. «Надеемся, что эти игрушки помогут ребятам отвлечься от тягот болезненного процесса лечения и напомнят им, что очень многие люди думают о них и желают им скорейшего выздоровления и счастья», - отметила Разворотнева, передавая пациентам «Коробку храбрости». Также общественница побывала на концерте SummerFest в Печатниках, организованном учениками столичной Детской музыкальной школы имени Глинки, где поздравила школьников с окончанием учебного года.
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