Светлана Разворотнева предложила отказаться от ЕГЭ и вернуть традиционные экзамены

18:47

Фото Екатерины Бибиковой

Отказ от Единого государственного экзамена и возвращение к системе традиционных экзаменов в школе, способны значительно повысить творческий и спортивный потенциал детей, считает член Общественной палаты РФ и руководитель «Центра защиты прав москвичей» Светлана Разворотнева. По словам общественницы, сейчас вопрос престижа российского образования стоит остро и молодежи нужно предоставить новые возможности. Разворотнева с волонтерами «Единой России» посетила пациентов Национального медицинского исследовательского центра онкологии имени Н.Н. Блохина и передала подарки, которые помогут легче перенести пребывание в клинике.

Акция в поддержку детей с онкологическими заболеваниями «Коробка храбрости» проводится в Южном административном округе Москвы раз в квартал - горожане, общественники, муниципальные депутаты и депутаты Мосгордумы собирают игрушки, которые затем передают в онкологический центр. «Надеемся, что эти игрушки помогут ребятам отвлечься от тягот болезненного процесса лечения и напомнят им, что очень многие люди думают о них и желают им скорейшего выздоровления и счастья», - отметила Разворотнева, передавая пациентам «Коробку храбрости». Также общественница побывала на концерте SummerFest в Печатниках, организованном учениками столичной Детской музыкальной школы имени Глинки, где поздравила школьников с окончанием учебного года.