Сергей Чемезов сравнил ужесточение санкций Запада с войной
09:00 02.06.2021 Источник: РБК
Генеральный директор «Ростеха» Сергей Чемезов в интервью РБК заявил, что слишком жесткие санкции в отношении России можно сравнить с войной, к которой ни США, ни европейские страны не готовы.
«Мягкими нынешние санкции точно нельзя назвать. Все возможное, чтобы усложнить жизнь, уже сделано. Совсем жесткие санкции — это, по сути, война. И к этому мы, естественно, должны быть готовы. Но думаю, что к этой войне не готовы американцы и европейцы. Европейцы в первую очередь», — сказал Чемезов. РБК
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