0
0
140
НОВОСТИ

Сергей Чемезов сравнил ужесточение санкций Запада с войной

09:00 02.06.2021 Источник: РБК

Генеральный директор «Ростеха» Сергей Чемезов в интервью РБК заявил, что слишком жесткие санкции в отношении России можно сравнить с войной, к которой ни США, ни европейские страны не готовы.

«Мягкими нынешние санкции точно нельзя назвать. Все возможное, чтобы усложнить жизнь, уже сделано. Совсем жесткие санкции — это, по сути, война. И к этому мы, естественно, должны быть готовы. Но думаю, что к этой войне не готовы американцы и европейцы. Европейцы в первую очередь», — сказал Чемезов.  РБК

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

Загрузка...

НОВОСТИ

10:00 02.06.2021
Российских хакеров заподозрили в новой атаке на США
0
0
09:32 02.06.2021
Три российских телеканала исключили из списка разрешенных к распространению в Белоруссии
0
73
09:20 02.06.2021
В Судане заявили о намерении пересмотреть соглашение с Россией по морской базе
0
120
09:05 02.06.2021
Дмитрия Гудкова задержали на двое суток до суда
0
149
08:35 02.06.2021
Из-за торнадо на северо-востоке Китая пострадали 16 человек, один погиб - СМИ
0
145
08:30 02.06.2021
К законопроекту о тишине в домах ночью в Госдуме высказали ряд серьезных замечаний
0
167
23:30 01.06.2021
Пентагон изучает ситуацию с вероятной утечкой данных о ядерном оружии США в Европе
0
623
21:55 01.06.2021
У одной из российских авиакомпаний возникли проблемы с выполнением двух рейсов Москва-Берлин-Москва
0
733
21:00 01.06.2021
Тарифы на топливо для самолетов в аэропортах будет регулировать ФАС
0
644
20:40 01.06.2021
Хакерская атака не помешает встрече Путина и Байдена - Белый дом
0
862

Возврат к списку