В Судане заявили о намерении пересмотреть соглашение с Россией по морской базе

09:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Судан объявил о пересмотре соглашения с Россией по морской базе из-за положений документа, которые могут нанести вред государству. Об этом заявил во вторник начальник Генштаба страны Мухаммед Усман аль-Хусейн в интервью суданскому телеканалу Blue Nile.

"В настоящее время мы ведем переговоры по пересмотру данного соглашения, чтобы учесть наши интересы и нашу выгоду", - сказал он. - Ряд статей документа нес некоторый вред Судану".

"Это соглашение было подписано при прежнем режиме [Омара аль-Башира], но оно не было ратифицировано законодательным органом, как того требует процедура одобрения международных договоров, - сказал он. - Поэтому мы пока юридически не связаны обязательствами и у нас есть возможность для внесения поправок и изменений в соглашение о военном сотрудничестве с Россией в Красном море с учетом наших интересов". Генерал добавил, что договоренность будет реализована, если она учтет обоюдную выгоду стран, не нанося при этом вреда Судану. "Поэтому мы пересматриваем его, чтобы определить интересы Судана в этом соглашении, и об этом шла речь на последних переговорах [с российской стороной]", - отметил он, выразив надежду, что переговоры с Москвой приведут к результату.

Одновременно с этим начальник Генштаба заявил об "открытости его страны к военному сотрудничеству с США". "Ранее Судан вынужден был ограничиваться военным сотрудничеством с Россией и Китаем, но в нынешнюю эпоху после того, как государство было исключено из американского списка стран - спонсоров международного терроризма, мы можем сотрудничать с Америкой и странами Запада", - заметил аль-Хусейн. Впрочем, по словам начальника Генштаба, в Хартуме никак не увязывают пересмотр соглашения с Москвой с налаживанием отношений с Вашингтоном.