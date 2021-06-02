Несетевые аптеки смогут вести дистанционную торговлю лекарствами с 1 сентября - кабмин
11:05 02.06.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Несетевые аптеки смогут с 1 сентября продавать лекарства через маркетплейсы. Постановление об этом подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин, сообщает в среду пресс-служба кабмина. В сообщении отмечается, что "при дистанционной продаже цены на лекарства не должны быть выше тех, что установлены в самой аптеке".
"Постановлением внесены изменения в правила выдачи разрешений на дистанционную продажу лекарств. В частности, исключается требование к организациям иметь не менее десяти аптек на территории России и собственный сайт в интернете. В то же время для них устанавливается возможность заключать договоры с владельцами агрегаторов, чтобы размещать предложения и вести торговлю с помощью их сайтов", - говорится в сообщении пресс-службы.
НОВОСТИ
- 11:20 02.06.2021
- Совфед досрочно освободил Михаила Меня от должности аудитора Счетной палаты
- 11:00 02.06.2021
- Совфед единогласно одобрил закон о денонсации Договора по открытому небу
- 10:32 02.06.2021
- Откладывают деньги только 25% россиян - исследование
- 10:20 02.06.2021
- В Москве в пилотном режиме запустили новую информационную систему для бизнеса — Сергунина
- 10:20 02.06.2021
- Трамп уверен в восстановлении президентских полномочий до августа - СМИ
- 10:09 02.06.2021
- Большинство московских школ дает качественное образование – Собянин
- 10:05 02.06.2021
- Евросоюз потребовал немедленно освободить Андрея Пивоварова
- 10:00 02.06.2021
- Российских хакеров заподозрили в новой атаке на США
- 09:32 02.06.2021
- Три российских телеканала исключили из списка разрешенных к распространению в Белоруссии
- 09:20 02.06.2021
- В Судане заявили о намерении пересмотреть соглашение с Россией по морской базе
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать