Несетевые аптеки смогут вести дистанционную торговлю лекарствами с 1 сентября - кабмин

11:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Несетевые аптеки смогут с 1 сентября продавать лекарства через маркетплейсы. Постановление об этом подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин, сообщает в среду пресс-служба кабмина. В сообщении отмечается, что "при дистанционной продаже цены на лекарства не должны быть выше тех, что установлены в самой аптеке".

"Постановлением внесены изменения в правила выдачи разрешений на дистанционную продажу лекарств. В частности, исключается требование к организациям иметь не менее десяти аптек на территории России и собственный сайт в интернете. В то же время для них устанавливается возможность заключать договоры с владельцами агрегаторов, чтобы размещать предложения и вести торговлю с помощью их сайтов", - говорится в сообщении пресс-службы.