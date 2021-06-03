Сбер и Минсельхоз представили цифровой модуль льготного кредитования для аграриев
18:52 03.06.2021
Сбер и Министерство сельского хозяйства РФ в рамках XXIV Петербургского международного экономического форума представили модуль льготного кредитования информационной системы цифровых сервисов агропромышленного комплекса (АПК). Этот инструмент призван обеспечить аграриям оперативный доступ к продуктам кредитно-финансовых организаций. Модуль был разработан совместно с компаниями ФОРС и Ctrl2GO с участием дочерней компании «СберКорус». Предполагается, что пользователями системы станут более 70 000 сельхозтоваропроизводителей, а также банки, региональные органы исполнительной власти и муниципальные образования. Предприятия смогут выбрать оптимальные для них меры господдержки на основании данных цифрового профиля субъекта АПК.
«Бизнес должен развиваться полностью онлайн, без очередей и бумажной волокиты, - говорит заместитель председателя правления Сбербанка Анатолий Попов. - Разработанный совместно с Минсельхозом модуль льготного кредитования упростит работу федерального и региональных министерств, банка и клиента, обеспечит прозрачность всех отчетных форм и данных клиента и, соответственно, более точное освоение и прогнозирование субсидии. Участие в цифровой трансформации сельского хозяйства и создании системы цифровых сервисов стратегически значимо для нас. Мы планируем к 2023 году запустить «Умное и быстрое кредитование», в котором доля сделок с автоматическим принятием решений достигнет 90%. И рассчитываем, что 100% клиентов к этому времени будут иметь отраслевые комплексные решения».
Планируется, что к 2023 году не менее 50% льготных кредитов будут предоставляться в электронном виде. «Проводится тестирование нового сервиса в пилотных регионах, - говорит заместитель Министра сельского хозяйства Елена Фастова. - С 2022 года начнется его промышленная эксплуатация. Планируется, что к концу следующего года не менее половины льготных кредитов будут предоставляться с помощью сервиса, что заметно сократит издержки производителей».
Заявление на получение льготного кредита в новой системе представители АПК могут направить онлайн, в личном кабинете сельхозтоваропроизводителя доступна информация о статусе заявки, для авторизации в нем достаточно иметь учетную запись на портале государственных услуг.
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