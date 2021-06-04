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Байден запретил американцам инвестировать в 59 китайских компаний

10:05 04.06.2021 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"

Джо Байден запретил американцам инвестировать в 59 китайских компаний. Президент США подписал указ, согласно которому американским юридическим и физическим лицам запрещено покупать ценные бумаги компаний КНР, которые Вашингтон считает подрывающими безопасность Соединённых Штатов.

Как сообщает сайт Белого дома, среди компаний, попавших под запрет, один из мировых лидеров в сфере телекоммуникаций Huawei Technologies Co., Ltd, производитель авиатехники Aviation Industry Corporation of China (AVIC), строительная компания China Railway Construction Corporation (CRCC), компания по производству микроэлектроники Semiconductor Manufacturing International Corporation (SMIC) и другие.

Указ вступит в силу 2 августа.  Говорит Москва

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