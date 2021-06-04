Байден запретил американцам инвестировать в 59 китайских компаний
10:05 04.06.2021 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"
Джо Байден запретил американцам инвестировать в 59 китайских компаний. Президент США подписал указ, согласно которому американским юридическим и физическим лицам запрещено покупать ценные бумаги компаний КНР, которые Вашингтон считает подрывающими безопасность Соединённых Штатов.
Как сообщает сайт Белого дома, среди компаний, попавших под запрет, один из мировых лидеров в сфере телекоммуникаций Huawei Technologies Co., Ltd, производитель авиатехники Aviation Industry Corporation of China (AVIC), строительная компания China Railway Construction Corporation (CRCC), компания по производству микроэлектроники Semiconductor Manufacturing International Corporation (SMIC) и другие.
Указ вступит в силу 2 августа. Говорит Москва
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