10:05 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"

Джо Байден запретил американцам инвестировать в 59 китайских компаний. Президент США подписал указ, согласно которому американским юридическим и физическим лицам запрещено покупать ценные бумаги компаний КНР, которые Вашингтон считает подрывающими безопасность Соединённых Штатов.

Как сообщает сайт Белого дома, среди компаний, попавших под запрет, один из мировых лидеров в сфере телекоммуникаций Huawei Technologies Co., Ltd, производитель авиатехники Aviation Industry Corporation of China (AVIC), строительная компания China Railway Construction Corporation (CRCC), компания по производству микроэлектроники Semiconductor Manufacturing International Corporation (SMIC) и другие.

Указ вступит в силу 2 августа.