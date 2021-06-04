Петр Толстой: Пробки и стихийные парковки возле ОРТЦ «Москва» постепенно исчезают

15:05

Дорожное движение на улице Краснодарской возле оптово-розничного торгового центра (ОРТЦ) «Москва», которое ранее было часто парализовано из-за пробок, постепенно улучшается, отмечают жители района Люблино. Инициативная группа на давно направлял депутату Госдумы Петру Толстому обращение с просьбой решить этот вопрос. «Первый шаг сделан, выходы на Краснодарскую улицу закрыты – там теперь только вход. Но на других прилегающих улицах время от времени возникают сложности, например, «Газели» разгружают товар в неположенном месте, заклеивая номера. То же самое иногда пытаются делать таксисты», – отмечает жительница Люблина Ольга Елфимова.

Петр Толстой полагает, что проблему стихийной парковки автомобилей у торгового комплекса удастся решить в ближайшее время решен. Парламентарий уже встретился с руководителями ОРТЦ и было принято решение сохранить вход с улицы Краснодарской, а выходы устроить на других улицах.