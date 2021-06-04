18:15

Фото пресс-службы правительства Московской области



В Московской области стартовал новый сезон губернаторского проекта «Лето в Подмосковье». Об этом вице-губернаторрассказала в интервью на ТК «360» в рамках ПМЭФ2021.

«Проект создает настроение. Сегодня у нас в каждом городе есть, что посмотреть, – сказала она. – В Клину с 1 по 10 июля пройдет фестиваль Чайковского. Все более востребованным становится гастронаправление. 5-8 августа под Истрой пройдет фестиваль «Сыр. Пир. Мир». Фестиваль начинался как сырная ярмарка, а теперь здесь и различные напитки, и мясо, сладости, интересная шоу-программа и мастер-классы. Культурный фестиваль «Лето. Музыка. Музей» пройдет с 14 по 18 июня в МВК «Новый Иерусалим».

Вся подробная информация о мероприятиях проекта – на Туристическом портале правительства Московской области.

В рамках форума Наталья Виртуозова приняла участие в питч-сессии «Локальные промыслы – глобальные бренды».

«Чтобы перезагрузить эту историю, нужен большой труд, – сказала вице-губернатор. – Промысел – это жизнь, он хранится веками. Но народное искусство может стать моднее, например, наши жостовские узоры появятся на предметах, которые востребованы каждый день. Сегодня на уровне федерального и регионального правительств этой сфере оказывается поддержка. Важно обучать народным художественным промыслам молодых специалистов и привлекать туристов. Региональная власть готова помогать субсидиями, чтобы вокруг мастерских возникали кластеры – гостиницы, рестораны, чтобы семьям не хотелось уезжать».

Кроме того, Наталья Виртуозова подписала соглашение о сотрудничестве с проектом «Сделано в России», который помогает продвижению отечественных брендов.

«Московская область стала 12-м регионом, с которым мы эффективно работаем, – сказал замдиректора Фонда «Росконгресс», руководитель проекта Михаил Садченков. – Создаем отдельный раздел для Московской области, в который будут включены все компании и бренды, и будет централизованно направляться информационная деловая повестка региона на 12 языках, на аудиторию в 70 тыс. человек на 114 стран».

Также Наталья Виртуозова подписала соглашение с Российским союзом туристской индустрии. Президент РСТ Андрей Игнатьев рассказал, что главная цель сотрудничества – удвоить доходы от иностранных туристов в регионе.