Рогозин: Технически посвящённые понимают, что полет на Марс - полный абсурд
13:20 05.06.2021 Источник: Интерфакс
Человечество в ближайшее время не готово к полетам на Марс, соответствующие планы технически безграмотны и абсурдны, заявил глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин.
"Часто (любители космоса - ИФ) становятся заложниками фантазий людей, которые увлекают их не как обывателей, а как потенциальных вкладчиков в некие космические проекты. Увлекают рассказами, о том, что вот-вот скоро человечество полетит на Марс. Но люди технически посвящённые понимают, что это полный абсурд", - сказал Рогозин на сессии Петербургского международного экономического форума.
"Для того чтобы лететь на Марс, нужно пусковое окно, это раз в два года. И тогда этот перелёт составляет до девяти месяцев. Как запихнуть сто человек как шпроты в банке, без возможности двигаться в течение девяти месяцев? Потом они там будут ждать пусковое окно, чтобы оттуда побыстрее свалить и снова как шпроты лететь в консервной банке на Землю. И понимаете, людям нравится. Я это называю эффектом "Вау". На самом деле за этим ничего, кроме обычного хода маркетолога", - сказал Рогозин.
Глава "Роскосмоса" не уточнил, кого он имеет ввиду, но отметил что "таких людей достаточно много".
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