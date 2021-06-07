Иностранные грузовики и автобусы не смогут выехать из России с неоплаченными штрафами

09:32 Источник: РБК

Иностранные грузовики и автобусы, покидающие территорию России, будут остановлены на границе и не смогут выехать из страны, если за ними числятся неуплаченные штрафы. Такие поправки в закон «О государственном контроле за осуществлением международных автомобильных перевозок» вступили в действие с 7 июня 2021 года. Закон был опубликован 8 декабря 2020 года, эти положения должны вступить в силу через 180 дней после публикации.

Водители грузовиков и раньше были обязаны оплатить все штрафы перед пересечением границы, например, автоматические выписанные за превышение скорости, нарушения Правил дорожного движения, неоплату проезда в системе «Платон». Однако эта обязанность была формальной, на деле ничто не препятствовало пересечению границы и никакие меры обеспечения не принимались.

Теперь при выезде иностранные грузовики и автобусы будут проверять на наличие неоплаченных штрафов. РБК