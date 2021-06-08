Петр Толстой и жители Выхино-Жулебино посадили 20 лип и рябин
14:58 08.06.2021
|Фото Александра Чикина
Как отмечает вице-спикер Госдумы, предложения жителей города по благоустройству важны для столичных властей. Мэрии необходимо понимать потребности горожан, а те, кто освоил методику общения с властью посредством «Активного гражданина» уже посадили нужное количество деревьев, отметил Толстой.
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