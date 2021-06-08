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Петр Толстой и жители Выхино-Жулебино посадили 20 лип и рябин

14:58 08.06.2021

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Фото Александра Чикина
Жители Люблинского округа и депутат Государственной думы Петр Толстой посадили более 20 лип и рябин на Ферганской улице в районе Выхино-Жулебино. «Вот тут будут мамочки с колясками прогуливаться. Не во всех районах такие большие деревья сажают – только у нас в Выхино», – отметил депутат. Участвовавшие в посадке деревьев горожане сообщили, что деревьев в районе не хватает. Парламентарий рекомендовал жителям активнее использовать сервис «Активный гражданин» для того, чтобы озеленять своих районы, напомнив им, что с помощью портала можно направить предложения по поводу высадки растений. «Напишите на «Активный гражданин», – посоветовал Толстой. – Чтобы мэрия зарезервировала под вас определенное количество кустарников – у них есть выбор. Посмотрите заодно, чтобы и вам подходило».

Как отмечает вице-спикер Госдумы, предложения жителей города по благоустройству важны для столичных властей. Мэрии необходимо понимать потребности горожан, а те, кто освоил методику общения с властью посредством «Активного гражданина» уже посадили нужное количество деревьев, отметил Толстой.

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