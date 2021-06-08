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Апелляционная палата трибунала в Гааге подтвердила пожизненный приговор Младичу

17:40 08.06.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Апелляционная палата трибунала в Гааге подтвердила пожизненный приговор бывшему командующему армией сербов Боснии и Герцеговины Ратко Младичу. Соответствующее решение огласила во вторник апелляционная палата Международного остаточного механизма для уголовных трибуналов.

Младич 22 ноября 2017 года был приговорен Международным трибуналом по бывшей Югославии к пожизненному тюремному заключению за геноцид, преступления против человечества и нарушение законов и обычаев войны. Он скрывался от международного правосудия почти 16 лет, пока не был арестован в Сербии в мае 2011 года и экстрадирован в Гаагу.

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