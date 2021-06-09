Конкуренция экосистем будет драйвером их развития, уверен первый зампред правления Сбербанка Лев Хасис

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Сбер собирается строить открытую экосистему и выступает против появления на рынке «монстра», из-за которого у потребителей не будет возможности выбора, заявил первый зампред правления Сбербанка Лев Хасис. По его словам, наличие на рынке разных предложений будет стимулом для компаний становиться лучше. «Если ограничим развитие российских экосистем — будем пользоваться иностранными. Такие глобальные экосистемы уже есть — и Google, и Apple, и Facebook, и Alibaba, и другие. Поэтому вопрос только в том, смогут ли российские игроки конкурировать с иностранными, - уверен Хасис. - Для этого важно, чтобы была добросовестная конкуренция экосистем, которая будет драйвером их развития. Очень важно, чтобы не возникло какого-то одного "монстра", который будет единственным выбором на рынке». По словам первого зампреда правления Сбербанка, предлагаемые сейчас возможности экосистемы Сбера позволяют клиентам-предпринимателям продвигать свои товары и сервисы и развивать свои бизнес-проекты. Для клиентов-физических лиц возможность широкого выбора сервиса становится дополнительным преимуществом взаимодействия со Сбером. «При этом все выигрывают. Клиенты выигрывают от большего выбора, бизнесы выигрывают от возможности использовать нашу экосистему для развития своей экономики, мы от этого тоже выигрываем, потому что компании будут создавать дополнительную доходность для нас тоже», - говорит Хасис.

Он также отмечает, что «нигде в мире нет полностью открытых или полностью закрытых экосистем». В виртуальном ассистенте «Салют» наша экосистема будет открытой, в каналах, брендированных Сбером, правила будут несколько строже. Так же, как, например, в фирменном магазине Apple нельзя купить смартфон Samsung, при этом в Apple Store есть приложения Samsung, и это нормально», - констатирует первый зампред правления Сбербанка.