Азаров рассказал о "мантрах про войну с Россией" на Украине

12:32 Источник: Газета.Ru

Бывший премьер-министр Украины Николай Азаров в эфире телеканала NewsOne назвал возможные сроки боевых действий в случае вооруженного конфликта с участием Москвы и Киева.

По его словам, эту тему «мусолят» президент Украины Владимир Зеленский и его предшественник Петр Порошенко.

Он считает, что нужно трезво оценивать, сколько могла бы длиться такая война, если бы оказалась реальной и в ней действительно принимали участие Вооруженные силы России.

«Два дня, три, неделя. Наверное, не больше. Никто не даст больше. Скорее всего, через неделю эта война закончилась, если бы она существовала в реальности», — сказал Азаров.

Он также выразил мнение, что для оправдания экономических проблем Украины, Киев эксплуатирует тему «российской агрессии». Политик обратил внимание, что в то же время украинское правительство заложило в проект бюджета до 2024 года военный сбор.

«Значит все эти годы будут продолжаться мантры про войну с Россией», — полагает Азаров.

Ранее экс-начальник украинского Генерального штаба Виктор Муженко заявил, что Украина нуждается в верном и сильном союзнике, чтобы иметь «все шансы» для победы над Россией. Газета.Ru