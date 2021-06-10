Азаров рассказал о "мантрах про войну с Россией" на Украине
12:32 10.06.2021 Источник: Газета.Ru
Бывший премьер-министр Украины Николай Азаров в эфире телеканала NewsOne назвал возможные сроки боевых действий в случае вооруженного конфликта с участием Москвы и Киева.
По его словам, эту тему «мусолят» президент Украины Владимир Зеленский и его предшественник Петр Порошенко.
Он считает, что нужно трезво оценивать, сколько могла бы длиться такая война, если бы оказалась реальной и в ней действительно принимали участие Вооруженные силы России.
«Два дня, три, неделя. Наверное, не больше. Никто не даст больше. Скорее всего, через неделю эта война закончилась, если бы она существовала в реальности», — сказал Азаров.
Он также выразил мнение, что для оправдания экономических проблем Украины, Киев эксплуатирует тему «российской агрессии». Политик обратил внимание, что в то же время украинское правительство заложило в проект бюджета до 2024 года военный сбор.
«Значит все эти годы будут продолжаться мантры про войну с Россией», — полагает Азаров.
Ранее экс-начальник украинского Генерального штаба Виктор Муженко заявил, что Украина нуждается в верном и сильном союзнике, чтобы иметь «все шансы» для победы над Россией. Газета.Ru
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