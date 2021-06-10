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УЕФА обязал сборную Украины убрать с формы политический лозунг

13:00 10.06.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) обязал сборную Украины убрать с формы для участия в Евро политический лозунг. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе УЕФА.

На форму сборной Украины нанесен лозунг украинских националистов "Слава Украине! Героям слава!", а также контур Украины, включающий неподконтрольные Киеву территории Донбасса и Крым. Во вторник Российский футбольный союз (РФС) отправил письмо УЕФА, в котором обратил внимание на политический лозунг.

"После анализа сочетание двух лозунгов показалось нам явно политическим, имеющим историческое и милитаристское значение, - говорится в сообщении. - Поэтому лозунг на внутренней стороне футболки ("Героям слава!" - прим. ТАСС) должен быть удален для использования в матчах под эгидой УЕФА".

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