УЕФА обязал сборную Украины убрать с формы политический лозунг
13:00 10.06.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) обязал сборную Украины убрать с формы для участия в Евро политический лозунг. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе УЕФА.
На форму сборной Украины нанесен лозунг украинских националистов "Слава Украине! Героям слава!", а также контур Украины, включающий неподконтрольные Киеву территории Донбасса и Крым. Во вторник Российский футбольный союз (РФС) отправил письмо УЕФА, в котором обратил внимание на политический лозунг.
"После анализа сочетание двух лозунгов показалось нам явно политическим, имеющим историческое и милитаристское значение, - говорится в сообщении. - Поэтому лозунг на внутренней стороне футболки ("Героям слава!" - прим. ТАСС) должен быть удален для использования в матчах под эгидой УЕФА".
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