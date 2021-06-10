Ретейлеры выступили против идеи запретить крупным сетям работать в выходные

13:05 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"

Ретейлеры выступили против идеи запретить крупным сетям работать по ночам. С такой инициативой выступил глава комитета Совфеда по экономической политике Андрей Кутепов.

Он считает, что такая мера позволит выровнять конкуренцию в отрасли с малым бизнесом. Председатель правления Ассоциации экспертов рынка ретейла Андрей Карпов в разговоре с радиостанцией «Говорит Москва» заявил, что ограничения сильно ударят по потребителям.

«Разумности в таком предложении достаточно мало. Забота о малом бизнесе, конечно, похвальна, но с учётом того, что достаточно населённых пунктов, где представлены крупные торговые сети, те же магазины у дома, а других форматов не представлено, то что будут делать потребители? Получается, в выходные они не смогут посетить магазин. Такого рода предложение уже поступало неоднократно, и насколько я знаю, отношение к нему совершенно негативное».

Карпов призвал не создавать дополнительные препятствия бизнесу. Такие ограничения могут спровоцировать рост цен.

«Конечно, пострадает любая торговая организация, если ей запретят торговать два дня из семи как минимум. Насколько правильно в сложившихся условиях, когда фактически сети оказывают содействие в сдерживании цен, создавать лишние сложности и барьеры таким компаниям, непонятно. Мы же должны понимать, что издержки у компаний вырастут, и они будут их транслировать в цену».

Сенатор Кутепов подчеркнул, что у предпринимателей нет обязательств по размещению продукции местных производителей в регионах в определённом объёме. Это влияет на экономику субъекта, в том числе на уровень цен, считает он. Как сообщает газета «Известия», за последние годы в обороте розничной торговли снижается доля рынков и ярмарок — с 2,2 трлн рублей в 2015 году до 1,6 трлн рублей в 2020-м.