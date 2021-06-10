Спорт должен быть вне политики, заявил Песков, комментируя решение УЕФА по форме Украины

14:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков убежден, что спорт должен оставаться вне политики. Свою позицию он высказал в четверг, комментируя по просьбе ТАСС требование Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) к Украине убрать лозунг с формы спортсменов страны.

"Это прерогатива УЕФА. Спорт должен быть без политики", - сказал Песков, отвечая на вопрос, довольны ли в Кремле решением УЕФА обязать сборную Украины убрать лозунг "Героям слава!" с внутренней стороны футболки к Евро-2020.

8 июня Российский футбольный союз (РФС) отправил письмо в УЕФА, в котором обратил внимание, что на форме сборной Украины для участия в Евро-2020 размещен политический лозунг националистов "Слава Украине! Героям слава!". В четверг в пресс-службе Союза европейских футбольных ассоциаций ТАСС сообщили, что организация обязала украинскую сборную убрать лозунг. По словам собеседника агентства, после анализа сочетание двух лозунгов показалось УЕФА "явно политическим, имеющим историческое и милитаристское значение". Поэтому надпись на внутренней стороне футболки должна быть удалена для использования формы в матчах под эгидой УЕФА.

Между тем было подтверждено решение оставить на футболке контур Украины, включающий и входящий в состав России Крым, с отсылом к резолюции Генеральной Ассамблеи ООН о территориальной целостности Украины.

Чемпионат Европы пройдет с 11 июня по 11 июля. Семь матчей турнира примет Санкт-Петербург, в том числе четвертьфинальный матч 2 июля.