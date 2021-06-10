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Умерла депутат Госдумы Лариса Шойгу

15:00 10.06.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Депутат Госдумы от фракции "Единая Россия" Лариса Шойгу умерла на 69-м году жизни. Об этом в четверг на своей странице в "Фейсбуке" сообщил глава думских единороссов Сергей Неверов, выразив соболезнования ее родным и близким.

"Выражаю глубочайшие соболезнования родным и близким в связи со смертью Ларисы Кужугетовны Шойгу. Она была замечательным человеком, беззаветно преданным своей родной Республике Тыва, долгие годы защищала ее интересы в Государственной думе", - написал он.

По словам Неверова, благодаря "профессиональным и человеческим качествам, честности, неравнодушию, стремлению помогать людям Лариса Кужугетовна заслужила любовь и уважение как среди коллег и товарищей, так и в самых широких кругах общественности". "Ее уход - большая потеря для всех нас", - добавил депутат. Причину смерти Неверов не уточнил.

Шойгу занимала пост зампредседателя комитета Госдумы по контролю и регламенту. В нижней палате она работала с пятого созыва. Лариса Шойгу приходится старшей сестрой министру обороны РФ Сергею Шойгу.

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