Умерла депутат Госдумы Лариса Шойгу
15:00 10.06.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Депутат Госдумы от фракции "Единая Россия" Лариса Шойгу умерла на 69-м году жизни. Об этом в четверг на своей странице в "Фейсбуке" сообщил глава думских единороссов Сергей Неверов, выразив соболезнования ее родным и близким.
"Выражаю глубочайшие соболезнования родным и близким в связи со смертью Ларисы Кужугетовны Шойгу. Она была замечательным человеком, беззаветно преданным своей родной Республике Тыва, долгие годы защищала ее интересы в Государственной думе", - написал он.
По словам Неверова, благодаря "профессиональным и человеческим качествам, честности, неравнодушию, стремлению помогать людям Лариса Кужугетовна заслужила любовь и уважение как среди коллег и товарищей, так и в самых широких кругах общественности". "Ее уход - большая потеря для всех нас", - добавил депутат. Причину смерти Неверов не уточнил.
Шойгу занимала пост зампредседателя комитета Госдумы по контролю и регламенту. В нижней палате она работала с пятого созыва. Лариса Шойгу приходится старшей сестрой министру обороны РФ Сергею Шойгу.
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