Напавший на Макрона злоумышленник заявил, что не сожалеет о своих действиях
17:40 10.06.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Дамьен Тарель, напавший на президента Франции Эмманюэля Макрона во время его визита в департамент Дром, не сожалеет о своих действиях. Он заявил об этом в четверг, отвечая на вопрос судьи.
По данным телеканала Бэ-эф-эм, в ходе слушаний злоумышленник заявил, что не отказывается от своих действий. Он добавил, что за несколько дней до визита президента планировал бросить в главу государства кремовый торт. Преступник заявил, что президент "олицетворяет в его глазах упадок страны".
"Когда он подошел, чтобы пожать мне руку, я выкрикнул "Долой политику Макрона!" и ударил его по лицу, - сказал подсудимый. - Я думаю, что мои слова произвели впечатление на всех [участников антиналогового движения] "желтых жилетов".
Местные жители характеризуют напавшего и его сообщника как двух маргиналов, не вполне трезвых в момент визита главы государства.
Во вторник во время поездки в департамент Дром на юго- востоке страны в преддверии региональных выборов Макрон подошел к группе местных жителей, чтобы их поприветствовать. Один из них что-то выкрикнул президенту и неожиданно ударил его с силой по лицу. Охрана задержала нападавшего и его сообщника.
Злоумышленником оказался 28-летний руководитель клуба коллекционеров исторического оружия Дамьен Тарель. В доме задержанного вместе с ним сообщника нашли оружие и экземпляр запрещенной в РФ книги Адольфа Гитлера "Моя борьба" (нем. Mein Kampf). Согласно законодательству Франции, Тарелю может грозить до трех лет лишения свободы и штраф в 45 тыс. евро.
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