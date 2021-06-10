Напавший на Макрона злоумышленник заявил, что не сожалеет о своих действиях

17:40 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Дамьен Тарель, напавший на президента Франции Эмманюэля Макрона во время его визита в департамент Дром, не сожалеет о своих действиях. Он заявил об этом в четверг, отвечая на вопрос судьи.

По данным телеканала Бэ-эф-эм, в ходе слушаний злоумышленник заявил, что не отказывается от своих действий. Он добавил, что за несколько дней до визита президента планировал бросить в главу государства кремовый торт. Преступник заявил, что президент "олицетворяет в его глазах упадок страны".

"Когда он подошел, чтобы пожать мне руку, я выкрикнул "Долой политику Макрона!" и ударил его по лицу, - сказал подсудимый. - Я думаю, что мои слова произвели впечатление на всех [участников антиналогового движения] "желтых жилетов".

Местные жители характеризуют напавшего и его сообщника как двух маргиналов, не вполне трезвых в момент визита главы государства.

Во вторник во время поездки в департамент Дром на юго- востоке страны в преддверии региональных выборов Макрон подошел к группе местных жителей, чтобы их поприветствовать. Один из них что-то выкрикнул президенту и неожиданно ударил его с силой по лицу. Охрана задержала нападавшего и его сообщника.

Злоумышленником оказался 28-летний руководитель клуба коллекционеров исторического оружия Дамьен Тарель. В доме задержанного вместе с ним сообщника нашли оружие и экземпляр запрещенной в РФ книги Адольфа Гитлера "Моя борьба" (нем. Mein Kampf). Согласно законодательству Франции, Тарелю может грозить до трех лет лишения свободы и штраф в 45 тыс. евро.